台61線中彰大橋3大車追撞 南下全線封閉 18:192022/01/24 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線中彰大橋南下161.2公里處，傍晚傳出3輛大車追撞事故，幸無造成人員傷亡。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線中彰大橋南下161.2公里處，今日傍晚傳出3輛大車追撞事故，現場為一輛貨櫃車、一輛載HC型鋼的拖板車，以及一輛載水泥大車，不知何故追撞，並衝撞中間紐澤西護欄，護欄噴至北上車道，造成北上1車道受阻，南下車道則全線受影響，所幸無人員傷亡，警方目前仍在排除現場，南下持續封閉中。 台17中彰大橋恐怖車禍！轎車慘被2大車夾成鐵餅1男1女送醫 蘆竹台61線高架橋伸縮縫鋼筋斷裂 慘害12輛車爆胎 #一輛 #台61線 #中彰大橋 #車追 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美貨車載100隻實驗猴遇車禍 3隻逃亡後下場慘 12:522022/01/23 國際 台61線通霄「日落大道」違規多 警分局「祕技」掌握違規路況 13:192022/01/19 寶島 加開接種站 新竹關西衛生所假日大排長龍 12:262022/01/23 生活 台北電玩展首日人潮爆滿 2022年第一季遊戲大作陸續上線 19:592022/01/22 科技 迦納載運開礦爆裂物卡車車禍爆炸 釀17死59傷 19:162022/01/21 國際 線上直播疫苗站 掌握人流再出門 04:102022/01/20 地方新聞 中壢鐵皮工廠竄大火 燃燒200平方米幸無人傷 08:442022/01/21 社會 路邊發生連環車禍 他不顧危險衝現場救人 民眾一看竟是男神 09:282022/01/24 娛樂 潘孟安轟走莊瑞雄、鍾佳濱助理掀波 幕僚還原現場為他抱屈 22:052022/01/21 政治 休旅車被撞成鐵餅 夫妻奇蹟逃死 04:102022/01/24 社會新聞 台61線西濱快速道路雲林區間測速暫停1年 除夕恢復執法 15:502022/01/21 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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