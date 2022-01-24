台61線中彰大橋南下161.2公里處，今日傍晚傳出3輛大車追撞事故，現場為一輛貨櫃車、一輛載HC型鋼的拖板車，以及一輛載水泥大車，不知何故追撞，並衝撞中間紐澤西護欄，護欄噴至北上車道，造成北上1車道受阻，南下車道則全線受影響，所幸無人員傷亡，警方目前仍在排除現場，南下持續封閉中。