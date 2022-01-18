警方擔心徐姓阿伯獨自騎乘腳踏車返家，遂由一員警開車載他返家，另外員警則幫阿伯把他心心念念的代步工具騎回家。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

阿伯購物後突暈眩 店員這招神救援

台中東區有名徐姓阿伯日前早上騎腳踏車前往連鎖超市購物，離開時突然一陣暈眩，一時之間竟忘記該怎麼返家，員警獲報到場關心，阿伯說不出自家住址，幸好在店員的協助下，透過會員卡查得住家資料，因其身體狀況尚未完全恢復，員警遂直接護送其返家，徐姓阿伯向警方表達謝意，員警笑笑地說能幫助他平安返家，正是身為人民保母的職責所在。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所警員陳彥中、張綺君、實習生管孟暄日前早上執行巡邏勤務時，約11時許獲報東區樂業路一帶疑似有迷失老人，警方旋即趕赴現場了解。阿伯向警方表示，早上他騎著腳踏車來超市購物，採買完畢準備離開時，不知道是不是受到天氣變冷的影響，突然覺得頭暈，一時間搞不清楚住家在哪個方向，他才會坐在路邊休息，想著等等能不能想起回家的路。

經員警進一步詢問，徐姓阿伯記得自己的名字，也向員警描述大樓附近的景點，然而就是無法說出確切的住址。幸好這家連鎖超市的店員不僅支援收銀，還支援警方協尋，從阿伯攜帶的會員卡，協助員警順利查出其住處，因阿伯身體狀況尚未完全恢復，警方擔心其獨自騎乘腳踏車返家恐生意外，遂由張員開車載他返家，陳員則幫阿伯把他心心念念的代步工具騎回家。

徐姓阿伯不好意思地表示，他平常與太太同住，兒子媳婦也都住在同棟大樓，以前從未發生過這種狀況，他今天也是一如往常地騎著腳踏車出門，不知道怎麼會突然忘記返家路，還好有員警的及時協助。

警方也提醒，年節將近，111年加強重要節日安全維護工作期間，警方也提醒，民眾家中若有容易走失的家屬，除了平日多加留意，亦可向市政府的社會局申請「防走失手鍊」，或在隨身物品標示聯繫方式，讓警方或發現者能夠快速聯繫家屬，協助他們早日平安返家。