陳姓婦人發現自己迷路時已身陷車陣之中，所幸坪林派出所員警巡邏發現，將護送返家。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區80歲的陳姓婦人日前中午就餐後趁著天氣暖和的時段，獨自1個人坐著輪椅欲前往離家約100多公尺的坪林森林公園運動找朋友聊天，結果一出巷口竟轉錯方向，當發現自己迷路時已身陷車陣之中，所幸坪林派出所員警巡邏發現，雖然婦人不知道住家確切地址，但記得自己的名字及透過輪椅上貼有店家電話號碼，確認婦人身分，順利護送返家，結束這場驚魂記。

台中太平警分局坪林派出所員警日前中午12點多巡邏巡經中山路一段沿線，發現1婦人坐在輪椅上在路旁前後徘徊，當時正值用餐時段，車流量大，汽(機)車都其在旁呼嘯而過，員警見狀立即上前關懷，原來是婦人迷路了。

經瞭解陳姓婦人中午用餐後心想這些日子天氣不穩，難得今日天氣放晴且暖和，就心血來潮欲前往坪林森林公園找看有無朋友也在那邊，可以一起聊天且曬曬太陽。不料剛出巷子口即轉錯方向，一個不留神就迷路且身處車陣。雖然婦人不知道住家確切地址，好在知道自己的姓名，眼尖的員警又在看見輪椅上有某醫材行電話號碼，透過警用系統雙重比對，確認婦人的身分及所住地，順利護送返家。

當時正在家中的兒子一看到員警護送其母返家時相當驚訝，經得知過程後非常感謝警方熱心協助，也表示自己實在太疏忽了，爾後會多注意母親動態，避免類似情形發生。