桃市議員感念員警辛勞年節加菜慰勞警察。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

農曆春節即將到來，桃園市議員楊家俍為了感謝平鎮警分局員警，在防疫工作及治安維護上的辛勞，特別在農曆春節期間每天幫警察同仁加菜，希望透過致贈精美年菜，慰勉辛苦的警察同仁，感謝員警無私付出。

楊家俍表示，因國內疫情升溫，桃園市各警察機關均接獲指示協助疫調工作，調查人數眾多，加上春節相關治安維護及交通疏導，工作十分繁重，為了讓堅守岡位的員警能夠喘息，在寒冬中返回駐地時能夠好好吃一餐，特別情商團膳業者，自小年夜到初五，每天提供精美午晚餐點，讓員警吃好又吃飽。

他說，春節假期長達9天，民眾在開心出遊的同時，全國各地的警察同仁仍要忙著疏導交通、處理事故及防制犯罪發生，真的非常辛苦，除了藉此機會感謝無私奉獻的警察團隊外，也希望警察同仁們能夠持續堅守崗位，全力投入防疫安全維護工作，不要辜負桃園市民之期許。

平鎮警分局分局長吳明彥表示，非常感謝楊議員對警察團隊的厚愛及鼓勵，也感謝同仁們的無私奉獻，同時也期勉同仁能夠持續維護治安、交通及協助防疫工作，讓市民朋友都能度過一個快樂的春節假期。