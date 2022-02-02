高雄警弄獅「灑錢塞褲檔」影片曝 狂撒千元鈔 局長急滅火（取自臉書「記者新聞網」）

高雄市草衙派出所幾名員警除夕夜值勤，在沒有民眾的派出所內玩起餘興節目，扮演「弄獅」、用玩具手槍「撒錢」，甚至有男員警將千元鈔塞進褲檔，影片惹議；事後前鎮分局長出面緊急滅火稱，員警是飯後臨時起意即興娛樂，並非刻意安排，對於觀感不佳會檢討改進，違反規定也會究責。

臉書「記者新聞網」日前曝光影片，影片中1名女警身穿超級英雄的緊身裝出現在警局辦公室中，還手拿寫著警察的看板做出不同拍照姿勢，之後還與另名警上演「弄獅」，直接腳踩座椅跳舞；影片最後還有員警拿玩具手槍噴出「千元鈔票」，1名男員警還當場將鈔票塞進褲檔，影片曝光後引起網友撻伐。

草衙派出所幾名員警在除夕夜需值勤，因此在沒有民眾的警局內玩起餘興節目，扮演「弄獅」、用玩具手槍「撒錢」，甚至有男員警將千元鈔塞進褲檔，影片惹議。（翻攝自臉書「記者新聞網」）

據悉事件發生地在高雄前鎮分局草衙派出所，當時員警在1月31日除夕夜晚餐後，為增添年節氣氛，由李姓員警、黃姓員警分飾獅頭及獅尾，當場即興表演「弄獅」，而吳姓員警及李姓員警隨後則表演「灑錢」動作；局長陳志榮表示，年節期間同仁因輪值無法與家人團圓，事前並未安排弄獅的表演片段，新春除夕夜草衙所同仁圍爐後，純粹於過春節當下歡樂氣氛下的即興演出，並非刻意安排。

警局長陳志榮說，影片內容灑道具紙鈔動作和不雅行為導致觀感不佳部分，深感歉意並確實要求檢討改進，違反規定部分也將予以究責議處。