F-35C撞上航母飛行甲板 起火滑行 墜落南海影片曝光

繼美國海軍證實，F-35C撞上「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母飛行甲板，墜落南海的照片和部分影片屬實後，另一段顯示，戰機在甲板上起火滑行墜海的影片又接著出現，讓人更清楚整起事件發生的經過。

據中方官媒《環球時報》7日報導，分析家說，事故過程看來嚇人，就算這架戰機不墜海，可能也無法修復。同樣的，這暴露了美軍為了設法遏制中國，過度部署軍隊，以致精疲力竭，並缺乏適當的管理。

而6日新出現的影片似乎在電腦顯示器上播放，並由智慧手機拍攝。影片顯示，「卡爾文森」號上的閉路攝影系統拍攝到1月24日事發當天的狀況。影片顯示，F-35C降落的角度不對，撞上航母飛行甲板，導致起落架斷裂，在甲板上飛快滑行，並迅速為火球吞沒，接著墜海。

分析家說，這起事故是最糟糕的狀況之一。要求匿名的專家周一說，首先戰機猛烈撞擊飛行甲板。其次，或許是因為撞到油箱，加上摩擦所致的火花引燃，導致戰機起火。這位專家說，就算這架F-35C沒墜海，歷經這麼嚴重的事故後，將難以修復。他並指出，從影片看來，駕駛上艦的方式不對，事故很可能是由人為疏失造成。

不過，分析家說，儘管如此，美國仍會想盡辦法，搶救這架最先進的艦載戰機，因為它不僅有最新技術，可能也有如通信頻道等高機密情資。