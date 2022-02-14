澳洲國防部長杜登提醒，烏克蘭危機惡化勢將牽動印太地區的安全情勢；他相信若俄羅斯入侵烏克蘭，北京將更加明目張膽地打壓台灣。

據澳洲人報（The Australian）今天頭版頭條刊登報導，杜登（Peter Dutton）表示，一旦俄羅斯出兵攻打烏克蘭，將會連帶影響印太地區安全，其中直接引發的後果之一，是中方可能會針對台灣展開新一輪的侵略性行動。

杜登解釋，以過去冷戰時期的經驗為例，當時持續長達數十年的東歐不穩定局勢，一直牽動著其他地區的國際情勢。

杜登認為，不論烏克蘭情勢是否會造成美國分心、無法旁顧印太地區，又或者造成油價波動；總之，都會引發更嚴重的國際不穩定情勢。

杜登強調，澳洲政府將會密切注意，並且監控中國是否會趁機針對台灣採取任何行動。

新南威爾斯州自由黨（NSW Liberal）國防及國家安全政策支部（Defence and National Security Policy Branch）主任派克（Lincoln Parker）昨天接受澳洲天空新聞（Sky News）訪問；他表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，將形同替中方打開入侵台灣的大門。

另外，雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）網站今天刊登前澳洲總理吉拉德（Julia Gillard）的幕僚長（Chief of Staff）、現任雪梨大學美國研究中心（United States Studies Centre）高級研究員沃爾普（Bruce Wolpe）的撰文。他提醒，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）針對烏克蘭的做法，將會是中國大陸國家主席習近平對台攻略的參照樣板。

沃爾普相信，假如蒲亭在出兵烏克蘭之後頂得往來自美國的制裁，同時又壓制烏克蘭人民的抗爭，進而享受到俄羅斯祖國復興的驕傲與光榮的話；那麼，習近平將會迫不及待地參照蒲亭的做法，有樣學樣地對付台灣。