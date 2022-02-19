美國政府日前發布報告否定中國履行加入世貿組織（WTO）承諾方面的成績，中國商務部回應表示，美方該報告既缺乏法理依據，又缺乏事實根據；對此，中方堅決反對。

路透19日報導，中國商務部網站刊登世貿司負責人答記者問指出，美方的報告沒有依據世貿組織規則，客觀評價中國履行世貿組織承諾情況，而是基於單邊主義、貿易保護主義思維，無視中國在履行世貿組織承諾方面取得的巨大成績，否認中國對多邊貿易體制和世界經濟作出的重要貢獻。

報導稱，上述負責人指出，中國加入世貿組織20多年來，全面履行世貿組織承諾，不斷擴大市場開放，關稅總水平由15.3％降至7.4％，開放的服務部門增至近120個。同時，提高經貿政策透明度，履行世貿組織通報義務；完善智財權保護體系並加強執法力度，全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度。

該負責人強調，從2021年完成的第八次對中貿易政策審議來看，中國履約、合規、改革開放的良好形象，得到了世貿組織成員的廣泛認可和積極評價。中國始終堅定支持多邊貿易體制，踐行真正的多邊主義。中方願與各方一道，共同捍衛多邊貿易體制的核心價值和基本原則，推動世貿組織第12屆部長級會議取得具體成果。