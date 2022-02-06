新北市土城區明德路一段2日出現一名王姓男子在路邊顫抖發冷，員警巡邏上前關心，經查王男多年前曾到印度、日本從事貿易，但經商失敗流落街頭，至今已數時未進食，加上衣著單薄，才會頻在路邊發抖，並一直用印度話直呼好冷，員警見狀也立即拿暖暖包及熱豆漿給予王男，並通報社會局，先安排王男到旅館暫住1周。

新北市土城警分局交通分隊分隊長吳偉輔、警員李源億過年期間於半夜巡邏，發現王男獨自坐在路邊廢棄椅子不斷顫抖，王男表示，他最近都在中和南勢角公園活動居住，但不知為何走到土城，因為天氣寒冷，又久未進食，因此頻在路邊喊到「洪都尼」及「薩不依餒」，希望有人注意到他的處境。

員警發現王男處境後，用警車護送其到指定處所，並提供泡麵、餐點及手套等物資，途中王男也向警方表示「洪都尼」及「薩不依餒」意思，分別是真的的日語、很冷的印度語，因為他多年前曾到印度、日本從事貿易，因此有學習當地語言，而員警也鼓勵他天無絕人之路，盼他重拾動力，而王男也頻向警方致意，讓他能在過年間待在溫暖的旅館中，不必受寒。