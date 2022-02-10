楊姓通緝犯每晚向神佛上香，祈求不要被逮捕，未料剛上完香就遭到眼尖員警一眼認出，當場將他逮捕歸案。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市美濃區一名楊姓男子，因酒駕遭到檢方通緝，為了躲避檢警查緝，楊嫌居無定所，並以打零工維生，雖然躲藏不願面對司法，每晚也向神佛上香祈禱，祈求不要被逮捕，未料剛上完香就遭到眼尖員警一眼認出，當場將他逮捕歸案。

警方調查，53歲楊姓男子先後酒駕7次，因未到案遭到檢方通緝，楊嫌為了躲藏檢警查緝，隱身偏僻地方且居無定所，又因不敢再騎機車，外出都以腳踏車代步，平日除了鋤草工作外出，其餘時候皆深入簡出，因而幸運躲過員警查緝。

不過楊嫌為了祈求上天保佑不要被抓到，每天晚上都會前往美濃區西門大橋旁「刻有南無阿彌陀佛」的石碑燒香祈求平安，日前楊嫌剛點完香準備離去時，被巡邏員警認出，當場上前將他逮捕解送歸案。

楊男到案後向警方表示，自己多年前因為身體不好，到廟裡當志工，在神明保佑下，身體漸漸改善，由於擔心酒駕被執法，才會每天固定前往石碑及附近的土地公廟燒香拜拜求保佑，不過卻沒想到才剛拜完，就被警方逮個正著。

警方對楊嫌做法直是搖頭，楊嫌遭逮後深刻體悟，神佛並不會保佑做壞事的人，只好勇於面對司法，接受執法，全案警詢後依違反不能安全駕駛通緝罪解送橋頭地方檢察署歸案。