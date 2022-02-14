警消合力協助老嫗送醫救治。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員李銘城，執行五權西路金融機構守望勤務，突然看見一名老嫗提著大包小包，走路搖搖晃晃，險些跌坐在路旁，連忙上前攙扶至人行道休息，初步詢問老嫗身體狀況，老嫗雙眼緊閉直說：「頭殼暈暈」，員警見狀趕忙聯繫119救護人員到場協助，經過救護人員檢查發現老嫗血壓高達200毫米汞柱。

警方指出，陳姓老嫗稱早上趕去菜市場，早餐僅喝一杯牛奶就出門，聽到自己血壓飆高，也著實嚇了一大跳，但卻婉拒警消就醫，擔心剛買的菜沒冷藏會壞掉，堅決返家。員警迫於無奈撥電話聯繫老嫗家屬，就這樣家屬與警消輪番上陣，好說歹說不斷勸說下，老嫗始點頭上救護車診治。

家屬表示，近期常看到新聞媒體報導猝死案件，加上日夜天氣溫度變化大，老嫗本有高血壓舊疾，已再三叮囑老嫗按時服藥定期回診，這次突發的身體不適，所幸遇到熱心員警積極協助，並對於員警可以說服老嫗就醫感謝不已。

所長江松泳表示，警察平日除維護治安、交通外，對於為民服務工作更應「視民如親」且以「同理心」對待；亦提醒民眾平時應多關心家中長輩身心狀況，留意其動態，減少意外的發生。