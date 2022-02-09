泰山集中檢疫中心為中華女足特製營養均衡的餐盒，並在餐盒上標註。（新北市衛生局提供）

赴印度參加「2022年亞洲盃女足賽」的中華女足代表隊，36名團員有7人染疫，8日傍晚搭乘專機返台，確診的6名隊員及1名職員隨即被安排入住新北泰山集中檢疫中心，新北市長侯友宜表示，感謝這群奮力拚戰的女孩們，不曾氣餒奮戰到底，他特別準備了「平安祥虎」福袋及三峽茶點禮盒，送給不畏疫情為國爭光的女足代表隊。

新北市衛生局表示，女足代表隊入住的泰山集中檢疫中心設有醫療組，由輔大醫院專業醫護團隊進駐，輔大醫療團隊同時具備運動醫學相關專業，也能對應國家代表隊需求。入住相關生活安排，則由飯店的團隊負責入住、食宿、提供物資及環境衛生等事項。安全組則由新北市警察局及保安警察大隊負責安全檢查及戒護等工作。

衛生局指出，泰山集中檢疫中心專責收治無症狀及輕症個案，並設置「遠距數位關懷中心2.0」，入住後只要下載「新北i-care健康雲」app，透過房內具藍芽功能血氧機，就能即時將血氧等生理數據上傳到遠距關懷中心，經由紅、黃、綠燈的預警辨識，讓醫護人員功能即時掌握住民的健康狀況，同時還能透過app留言、視訊即時溝通，照護女足代表隊的健康。

此外，集中檢疫中心提供的餐點兼具家鄉美味和營養均衡，同時因應球員們隔離時的運動需求，準備了瑜珈墊讓球員們好好運動放鬆心情，讓球員們感受家鄉的熱忱歡迎。