中華隊搭機前未確診成員在候機室等待採檢結果。（陳麒全攝）

中華女足一行36人今天傍晚搭乘華航專機返抵國門，其中6名在印度確診的球員，一下機在停機坪就直接搭上救護車離開，其餘人員經過落地採檢，也有1人呈陽性反應。不過根據了解，這名採檢陽性的隊職員，是代表隊這次前往印度最早確診的人員之一，在轉陰後又轉陽性，沒有再新增個案。

中華女足這次前往疫情嚴重的印度比賽，由於主辦單位所派的隨隊聯絡人員連續兩人確診，疑似傳染給我方兩位隊職員，最早確診。接著是主力射手賴麗琴在8強對菲律賓前，PCR呈陽性反應。

中華女足確診成員在桃園機場停機坪就直接搭上救護車離開。（中華足協提供）

隨後兩位隊職員轉為陰性，但到附加賽對泰國之前，除賴麗琴外又新增王湘惠、張愫心、程思瑜、李綉琴等4人PCR陽性，另許翊筠、陳燕萍在隊內快篩陽性，教練團在隊醫建議下，讓兩名快篩陽球員對泰國時「預防性停賽」，避免影響最後一戰對越南。

對越南賽前的PCR檢測，許翊筠也呈陽性，陳燕萍則過關得以出賽。也就是中華女足這趟印度行，前後共計6名球員PCR陽性，其中旅日門將程思瑜7日晚間採檢轉陰，返回日本沒有搭乘華航包機，而中央流行疫情指揮中心認為曾經快篩陽的陳燕萍，甚至部分已經轉陰的球員，保險起見也得列在染疫人員之列，故說包機上有6名確診球員。