樹林嘉聯益電子廠移工群聚案累計已有18名確診者，加上去年6月泰山新北市家禽運銷合作社曾有外籍移工確診，新北市動保處1月14日迄今，加強查核屠宰場移工的防疫作為，目前場內區內67名移工都有施打2劑疫苗，上周PCR採檢均陰性，動保處並與移工成立通訊群組，隨時宣導最新國內防疫消息，同時每晚到場加強查核屠宰場，監督屠宰場內員工做好防護，保障產業安全。

動保處表示，近期每日稽查前往稽查新北禽防疫狀況，包含抽查屠宰線人員、行口、攤商車人、運禽車人有無落實實聯制，及人員進出有無持通行證，並與移工仲介公司、場內從業移工及翻譯老師成立LINE通訊群組，使用多國語言宣導中央疫情指揮中心最新防疫資訊，在宿舍張貼多國語言宣傳海報以宣導最新防疫資訊，讓每位移工皆得知防疫重要性。

動保處長楊淑方補充說明，動保處要求移工每天將照片和身體狀況資料上傳群組，及時線上向動保處報告；動保處也開設一個51人的稽查回報群組，以掌握每日稽查新北禽防疫狀況。

此外，移工仲介公司也特別注重移工健康管理，屠宰場內上工移工皆有完整疫苗紀錄，移工每日上工前皆會量測體溫並做成紀錄，宿舍分倉分流並定期逐層逐室進行消毒作業，讓染疫可能性降到最低。

動保處指出，依據傳染病防治法規定，開放的營業場所及公共場域，應落實並配合實聯制、佩戴口罩、體溫量測及加強環境清消、員工人員健康管理、確診事件即時應變。違反者將可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。