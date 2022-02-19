1名外籍移工18日上午騎電動機車自撞路樹倒，大同所員警經過見狀況立即上前協助。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

1名外籍移工18日上午騎電動機車自撞路樹倒地。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

1名外籍移工18日上午騎電動機車自撞路樹倒，大同所員警經過見狀況立即上前協助。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

1名外籍移工18日上午騎電動機車行經竹南鎮頂埔國小旁道路，因天雨路面濕滑不慎失控撞上路樹，外籍移工連人帶車倒地哀嚎不已，此時，有多達10餘部汽、機車經過，都無人下車關心，外籍移工在地上躺臥長達1分鐘後，剛好碰到竹南警分局大同所員警巡經，才趕緊上前關心並通報消防救護車趕來救治，幸好人無大礙。

苗栗縣連日降雨，許多路段濕滑難控，警方提醒來往用路人，尤其是機車騎士要特別注意路面狀況，以免發生意外。

1名外籍移工於18日上午8時42分許，騎電動機車行經竹南鎮頂埔國小旁道路，疑因天雨路滑不慎失控，自撞路樹連人帶車倒地，外籍移工因衝擊力量相當大，一時被撞得七葷八素，不辨方向，只能躺在地上哀嚎待救。

此時，現場陸續有10餘部汽、機車經過，沒有一個人停車查看關心，經過約1分鐘後，竹南警察分局大同所員警黃鉑鈜與楊苑伶駕車巡經現場，立即停車上前關心查看，並隨連絡救護車到場，協助交通疏導。經送醫檢查後幸好只有一些輕微擦傷，並無大礙。