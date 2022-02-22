林姓男子酒測值達0.33毫克，警方當場依公共危險罪將林男帶回偵辦。（大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市觀音區有名男子於凌晨外出買消夜，車輛卻突然爆胎卡在路中間，巡邏員警見狀上前關心，卻發現林男滿身酒氣，隨即對他實施酒測，酒測值達0.33毫克，當場依公共危險罪將林男帶回偵辦。

大園警方表示，35歲的林姓男子於22日凌晨在家喝酒後出門買宵夜，開車行經觀音區濱海公路廣興段時，車輪卻突然爆胎，卡在路中動彈不得，由於當時正值深夜，林男一時之間也不知該如何是好，只能站在車旁打電話求助。

觀音分駐所副所長翁正榮、警員陳俞任、江謝廷宇，巡邏時見狀上前關心，沒想到一靠近林男就發現他身上散發著濃厚的酒味且滿臉通紅，林男坦承在家喝了5瓶啤酒，員警對他實施酒測，林男酒測值超標，當場被員警逮個正著，詢後被依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，飲酒或食用含酒精成分的食物後切勿駕駛汽、機車等動力車輛，避免危害自身及他人生命安全，警方也強調，取締酒駕絕不手軟，請民眾切勿投機心存僥倖。

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