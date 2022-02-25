羅丹尼（右一）和女友伊庫娃兩人都是烏克蘭人，在中山大學攻讀碩士，羅丹尼說自己的老父親也將被徵召上戰場，非常擔心。（袁庭堯攝）

林歐莉亞與烏克蘭當地親友視訊。（袁庭堯攝）

林歐莉亞在烏克蘭的親友說，當地已不平靜多日，晚上還實施宵禁，還說剛剛才聽到街頭傳來的空襲警報，要大家趕緊前往地下室避難。（袁庭堯攝）

林歐莉亞的學生傳回基輔街頭第一手畫面，當地已湧現避難潮。（袁庭堯攝）

烏克蘭和俄國掀戰火，國立中山大學三名烏克蘭籍學生關心家鄉現況，與當地家人視訊，透露當地正發布空襲警報，烏克蘭人紛紛收拾行李躲進大型地下室停車場避難，基輔捷運站都是避難人潮。

林歐莉亞與台籍的丈夫在烏克蘭相識結婚，目前在中山就讀教育所博士班。林歐莉亞說，自己42歲的哥哥非國家徵召作戰的對象，但已自願前往前線作戰，為了不讓家人及妻兒擔心，到軍隊報到後才告訴家人這個決定，她擔心有心臟問題哥哥的從軍安危，但哥哥強調，烏克蘭每個男人都做好打仗的準備，現在守護烏克蘭比什麼都還重要，希望全家人都支持他。

林歐莉亞透過視訊與烏克蘭當地的親友通話，親友表示，當地已經連續好幾晚都聽到砲擊聲，還有戰機呼嘯而過的聲浪，早就分不清敵我。烏克蘭當地的朋友說，政府強調存糧至少可撐兩周以上，先生經營運輸業，旗下車輛已被國家徵招使用。當地也實施宵禁，晚上十點到早上七點之間禁止外出。

林歐莉亞的學生阿雅與波格單曾經到過高雄參訪，當場用手機實況傳送基輔的街頭實況，可見當地民眾手提大包小包行李，朝鄰近的大型地下停車場移動。林歐莉亞的學生說，剛剛才聽到政府緊急廣播，表示俄國即將進行城市轟炸，請民眾立刻配合前往避難，就連捷運站也直接開放民眾進入避難。

就讀中山醫學科技研究所碩士的羅丹尼，與就讀教育與人類發展研究全英語學位學程碩士的女友伊庫娃兩人都是烏克蘭人，羅丹尼表示，烏克蘭老家鄰近的建築物已經被炸毀，他的父親也即將上戰場。目前「烏克蘭每個地方都不安全」，希望台灣政府能協助年輕烏克蘭學生來台，但礙於必須先去俄羅斯莫斯科的台灣辦事處申請，已現況來看已不可能。