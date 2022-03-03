衛福部轄下財團法人賑災基金會依公益勸募許可辦法規定成立烏克蘭賑濟專案，近日開始收受捐款。（報系資料照）

針對受戰火衝突影響無辜且無助的人們，烏克蘭紅十字會積極提供急救和社會心理支持。周邊國家的紅十字會也在紅十字會與紅新月會際聯合（IFRC）的支持下，為逃離烏克蘭的百姓們提供住所、基本援助和醫療用品，由於烏克蘭人民需要長期且持續的支持，近日IFRC將會更新應變響應和勸募呼籲，以滿足烏克蘭境內外受衝突影響的所有人道主義需求，紅十字會呼籲國人踴躍捐輸，援助烏克蘭的人道危機。

國際世界展望會表示，烏克蘭危機將使當地兒童陷入重大危險之中，特別對孩子的心理健康造成負面影響。世界展望會已於第一時間在羅馬尼亞、摩爾多瓦、喬治亞等烏克蘭鄰國，為難民兒童及家庭提供緊急援助，並計畫為目睹戰火衝突的孩子提供心理急救服務。台灣世界展望會也透過飢餓三十人道救援行動展開募款，幫助受烏克蘭危機影響的脆弱兒童獲得安全與保護，邀請各界一同響應。

衛福部轄下財團法人賑災基金會依公益勸募許可辦法規定成立烏克蘭賑濟專案，近日開始收受捐款，款項遵循專款專用原則，用以協助烏克蘭醫療援助、難民收容安置及供應民生必需品等項目。「挖貝 WaBay」平台提供線上刷卡與超商付款管道，期盼號召國人一起讓一夕之間無家可歸的烏克蘭居民們，感受到溫暖關懷、一起度過艱難的每一刻。