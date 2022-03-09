財政部率旗下公股機構捐款烏克蘭三千萬元 19:492022/03/09 工商 朱漢崙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭遭受俄羅斯武力入侵，人民生命財產遭受威脅，對此財政部宣布，響應外交部號召，率各公股事業捐助新臺幣3,000萬元，期能為烏克蘭人道救援盡一份力量。 財政部表示，俄烏戰火持續蔓延，造成數以萬計烏克蘭人民流離失所，基於人道關懷兼踐行企業社會責任，財政部所屬公股事業機構聯合籌措3,000萬元，將全數捐入外交部透過財團法人賑災基金會設立之賑濟烏克蘭專戶運用，提供烏克蘭醫療援助、難民收容安置及供應民生必需品等項目。 援助烏克蘭！財政部率公股銀暖捐3000萬 援助烏克蘭 驚聲尖叫全球百大美女演員設基金 #聯合 #烏克蘭 #財政部 #外交部 #遭受 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中研院向烏克蘭遞橄欖枝 預計接納10名師生來台 13:532022/03/09 生活 大陸外交部：人道援助烏克蘭出發 多數中國公民撤離 16:212022/03/09 兩岸 烏克蘭悲劇 早已預見 04:102022/03/09 時論廣場 富士通人道救援烏克蘭 捐款逾1億日元 12:542022/03/09 財經 出口374億美元 史上最旺2月 04:102022/03/09 財經要聞 「永續長」儲備培訓首宗計畫 財政部、金研院和英國共同開班 17:032022/03/09 財經 台股彈了！財政部稱沒護盤被酸爆 他揪疑點怒嗆3個字 14:552022/03/09 財經 美媒稱大陸事先知曉俄軍事行動 陸外交部駁：企圖轉嫁矛盾 16:462022/03/09 兩岸 捐款烏克蘭ATM轉帳免手續費 銀行局承諾：一周內研議 12:542022/03/09 財經 陳冲：烏克蘭錯過歐盟自貿協定 滿盤空 14:032022/03/09 財經 眼望F-16！波蘭米格-29為何要轉手美 不直接給烏克蘭 10:152022/03/09 軍事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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