烏克蘭遭受俄羅斯武力入侵，人民生命財產遭受威脅，對此財政部宣布，響應外交部號召，率各公股事業捐助新臺幣3,000萬元，期能為烏克蘭人道救援盡一份力量。

財政部表示，俄烏戰火持續蔓延，造成數以萬計烏克蘭人民流離失所，基於人道關懷兼踐行企業社會責任，財政部所屬公股事業機構聯合籌措3,000萬元，將全數捐入外交部透過財團法人賑災基金會設立之賑濟烏克蘭專戶運用，提供烏克蘭醫療援助、難民收容安置及供應民生必需品等項目。