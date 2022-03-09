義大利精品商菲拉格慕（Ferragamo）新執行長Marco Gobbetti要透過重振產品價值來提升銷售業績。其計劃任命新創意總監，是要為產品注入能量與新鮮感。但受烏克蘭戰爭和部份地區新冠疫情惡化影響，公司無法提供全年業績展望。