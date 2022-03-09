俄烏戰爭與疫情 精品商菲拉格慕無法提供業績展望 23:042022/03/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大利精品商菲拉格慕（Ferragamo）新執行長Marco Gobbetti要透過重振產品價值來提升銷售業績。其計劃任命新創意總監，是要為產品注入能量與新鮮感。但受烏克蘭戰爭和部份地區新冠疫情惡化影響，公司無法提供全年業績展望。 俄烏戰爭通膨增壓 楊金龍確立升息腳步 俄烏戰爭讓軍火商笑開懷 「超級大黃蜂」卻成最大輸家 #精品商 #菲拉格慕 #業績展望 #俄烏戰爭 #與疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 楊金龍︰俄烏戰事加劇國內通膨 04:102022/03/09 財經要聞 商品期貨趨勢專欄－戰火未歇 提防惡性通膨 04:102022/03/08 證券．權證 俄烏戰爭啟示 國防部喊「國家自己防衛」未見中共兵力異常調動 20:032022/03/09 政治 美英聯手斷生路 普丁下場超慘 7成石油沒人買 17:112022/03/09 財經 烽火連天 新興市場 躍資金避風港 04:102022/03/08 投資理財 儒鴻：前三季成長無虞 Q4密切觀察俄烏戰爭影響 18:362022/03/09 財經 受俄烏戰爭衝擊 機械公會：出口訂單影響近台幣2億元 14:132022/03/09 財經 印度神童預言俄烏戰爭 3次警告台灣都說中！網嚇壞吐一句 19:442022/03/09 政治 國防部首度報告俄烏戰事 揭烏「持久消耗戰」戰略關鍵 19:572022/03/09 政治 烏克蘭狂招這種境外義勇軍 專家：恐樂極生悲 19:262022/03/09 國際 金價上看2,300美元 台銀示警 不宜過度加碼 04:102022/03/08 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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