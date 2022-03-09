義大利精品商菲拉格慕（Ferragamo）新執行長Marco Gobbetti要透過重振產品價值來提升銷售業績。其計劃任命新創意總監，是要為產品注入能量與新鮮感。但受烏克蘭戰爭和部份地區新冠疫情惡化影響，公司無法提供全年業績展望。

俄烏戰爭通膨增壓 楊金龍確立升息腳步
俄烏戰爭讓軍火商笑開懷 「超級大黃蜂」卻成最大輸家
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