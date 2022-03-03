圖為其中4位留學生。（陳麒全攝）

4位留學生在落地採檢結果為陰性後，由教育部工作人員引導，辦理後續入境手續。（陳麒全攝）

2名剛出生3個多月的雙胞胎嬰兒沒有護照，移民署國境大隊特勤隊也派遣5名移民官，到場協助通關。（陳麒全攝）

俄烏戰爭持續擴大，我國10名旅居烏克蘭國人日前自烏克蘭離境後，傳出因無PCR核酸檢測證明，受困於土耳其伊斯坦堡機場。3日10名國人都已在凌晨順利登機，於下午17時16分返抵桃園機場。

旅居烏克蘭的6名國人與4位留學生，自烏克蘭離境後前往波蘭，再轉至土耳其，日前在土耳其伊斯坦堡機場，因為無PCR核酸檢測證明，即使出示免PCR切結書，仍無法辦理登機手續回台，後續經移民署協調、聯繫航空公司，已由航空公司核發同意搭載證明，這10人已在3日凌晨順利登機，下午飛抵桃園機場。

由於防疫規定，長程線航班旅入境旅客都必須接受落地PCR採檢，檢測陰性才可以依照正常程序通關入境，因其中還有2名剛出生3個多月的雙胞胎嬰兒沒有護照，移民署國境大隊特勤隊也派遣5名移民官，到場協助通關。其中一名張姓學生下機等待採檢結果的空檔，透過手機錄製影片，感謝協助他們返台的波蘭代表處、教育部等各單位，也透露希望能夠再回到烏克蘭完成學業。

張姓學生表示，感謝外貿協會，以及駐俄羅斯代表處、教育處，駐波蘭代表處、教育處，駐土耳其代表處等單位協助，一路從烏克蘭到波蘭，再從波蘭到土耳其，在回來的過程中雖然有許多的事情不如人意，遇到很多不可抗的因素，不過整體還是非常感謝，在遇到緊急情況時，這些單位在第一時間，甚至半夜、凌晨時的即時協助。

他說對烏克蘭的局勢並不清楚，但希望能盡快平靜下來，他也能繼續學業，在此代表4名留學生感謝各界對他們伸出援手、關心他們的人，也期待回到台灣的日子。

10名旅居烏克蘭國人在完成落地採檢後，採檢結果都呈現陰性，隨後由移民署與教育部工作人員引導，辦理後續通關手續，前往防疫旅館。