清明節4天連假，縣府關心民眾返鄉掃墓、祭祖的交通需求，3／10起一連5天調查鄉親尚未訂妥機位的人數，據以協調民航局及航空公司加開加班機，希望讓大家都能順利往返台金兩地。

縣府說明，調查受理時間自3／10至3／14共5天，調查台金5條航線未訂妥機位的鄉親需求，民眾可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823)，由工作人員協助上網登錄需求資訊，縣府將統計鄉親需求，儘速向民航局協調爭取運能。

金門縣府調查清明連假期間，尚未訂妥機位鄉親的需求。（金門縣府提供）

觀光處也提醒，基於充分發揮空運資源，達到最有效之利用，避免因部分旅客重複訂位而影響多數民眾權益，各航空公司援例於今年清明管制期間（4月1日至3日台灣往金門及4月4日至6日金門往台灣）針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施。