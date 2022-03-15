宜蘭衛生局增設第10波快打站，於3月16日至20日開設，這次主要跟全聯福利中心合作，包含宜蘭泰山店、宜蘭嵐峰店、羅東光榮店及蘇澳中山店共4個社區接種站，前200名施打民眾可獲得健康禮。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭衛生局增設第10波快打站，為方便民眾施打COVID-19疫苗，於3月16日至20日開設，這次主要跟全聯福利中心合作，包含宜蘭泰山店、宜蘭嵐峰店、羅東光榮店及蘇澳中山店共4個社區接種站，前200名施打民眾將可獲得5顆黃金奇異果跟1瓶礦泉水的健康禮。

衛生局表示，除了與全聯合作外，宜蘭慈濟、大溪社區活動中心與南方澳進安宮等接種站，也將持續提供COVID-19疫苗隨到隨打免預約服務，本次施打疫苗種類為1至3劑莫德納及高端疫苗。

宜蘭縣政府持續配合中央政策已開設9波快打站，共計有5.1萬人於快打站接種，累計全縣已完成第3劑接種人數共20萬人，其中75歲以上長者第3劑涵蓋率為51. 4％，呼籲已完成第2劑滿12週的民眾儘速前往接種追加劑。

另外，縣府配合中央政策打疫苗送禮券活動，18歲以上至64歲接種第1劑或第2劑疫苗者，發放200元商品禮券，期限至3月31日，65歲以上或原住民55歲以上，3月10日起至4月10日，接種第1劑、第2劑及追加劑疫苗，將獲得500元禮券。