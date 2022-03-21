立法院副院長蔡其昌日前視察工程進度，期盼早日打造外埔新森林祕境。（陳淑娥攝）

台中市外埔區永豐里社區活動中心附近，長期缺乏休閒用地供民眾使用，經立法院副院長蔡其昌爭取經費後，去年進行高鐵周邊步道以及文化廊道營造改善工程。蔡其昌日前現勘進度，目前僅剩文化廊道第二期仍在施作，預計10月底可竣工，屆時可將當地綠廊道做串聯，打造外埔新森林祕境。

外埔地區多年來缺乏休閒用地讓民眾使用，副院長蔡其昌爭取2700萬元，希望將周邊台糖林地在不影響原有樹林情況下，開闢步道串連當地居民原有生活圈與景點，包括高鐵周邊步道暨社區空間改善工程，以及文化廊道營造改善第一、二期工程。

蔡其昌、市議員施志昌昨邀水保局台中分局等單位前往視察工程進度，他表示，會勘主要目的是希望將外埔地區綠廊道做串聯，從大同磁磘綠廊道銜接永豐，讓外埔居民擁有一個可以散步休閒的好去處。

水保局台中分局長啟芳表示，高鐵周邊步道暨社區空間及文化廊道營造改善工程，計畫總經費2700萬元，包括碎石固結透水步道62公尺、仿木平台、拍照打卡意象、金屬安全欄杆及網目59公尺、草溝198公尺、葉子座椅4座、步道綠美化等，去年10月底已完工。

文化廊道營造改善工程則分兩期施作，第一期於去年4月底完工；第二期預計今年10 月底竣工，屆時可將當地綠廊道做串聯，打造外埔新森林祕境，讓當地居民有一個舒適的休憩空間，也可吸引外地遊客慕名造訪。