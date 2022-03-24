安卓搶市戰火未歇，三星電子衝刺Galaxy S22旗艦系列銷量，於華山1914文創園區打造全台首座黑夜攝影樂園，以「玩轉夜視界」為題，規劃五大主題場景，星粉們能藉由Galaxy S22系列強大攝錄實力，在黑暗視野中取景，拍出一張張吸睛美照，使更多人能親身體驗「手機界的單眼」魅力。

三星秉持「Break the Rules」的精神，於華山1914文創園區打造黑夜攝影樂園，星粉能藉由Galaxy S22系列的鏡頭，暢遊五大主題攝影區「玩－皎月球海、轉－星際黑馬、夜－夜暮餐館、視－極光光廊、界－雪霧森林」，突破視覺框架，感受黑夜中美照連發的新視界。

「玩」－皎月球海：漫步月球之星際體驗－無須再仰望星空，三星直接將月球美景搬進華山，享受漫步於月球的感動，並能透過「一鍵拍錄2.0」，輕鬆拍下星空美照或短影音。現場還能體驗星粉敲碗已久的Galaxy Watch4系列「BIA身體組成」，僅需兩根手指就能快速檢測各種身體數據，讓使用者隨時隨地掌握自己的身體狀況。

「轉」－星際黑馬：顛覆旋轉木馬夢幻形象－遊樂園裡的旋轉木馬是大家的童年回憶，三星跳脫既往的粉色夢幻氛圍，打造潮流感十足的星際黑馬，將霓虹光條揉合至深黑色的背景，乘坐時完美展現潮流態度，在昏暗光源下以「超明亮夜幕攝影與電影級跟焦錄影」，記錄與捕捉帥氣的動感時刻。

「夜」－夜暮餐館：低調優美的絕佳用餐氛圍－走進夜暮餐館，於曖昧不明的光影中感受神秘的氣氛。借助「超明亮夜幕攝影」，從鏡頭中窺見現場的華美擺設及精緻餐點，用照片凝結當下的絕美氛圍。此外，現場亦能體驗方便快捷的Samsung Pay，從此結帳時不再手忙腳亂，一機在手即能快速搞定。

「視」－極光光廊：未來科技風時尚廊道－進入連結過去與未來的極光光廊，在多股光束構成的廊道中，每個人都是時尚大秀的主角，藉由Galaxy S22系列捕捉最自信時刻，「暗夜人像攝影」強大的AI運算實力能自動辨識人像，與「人像棚拍模式」智慧的自動美肌與畫面調光功能，能隨手拍出棚拍質感的高級態度照。

「界」－雪霧森林：紛落的粉色櫻花雨－夜幕下的粉色櫻花雨，搭配滿佈黑夜的點點星空，創造出浪漫的戀人氛圍。「超高倍變焦2.0」能將唯美的星空轉換成永恆的美照，再遠都逃不過Galaxy S22旗艦系列的鏡頭。現場還能體驗三星強大完整的Ecosystem串聯，感受裝置間無縫切換的沉浸式體驗。