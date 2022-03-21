今天是國際森林日，屏東縣長潘孟安今特地在社群平台分享美麗的山景照片，並表示「你有多久沒有走進森林裡了呢」？

潘孟安今（21日）在臉書發文表示，今日是國際森林日，自己特地精選屏東10條美麗的登山步道，分別是涼山瀑布步道、浸水營古道、雙流國家森林遊樂區步道群、里龍山步道、阿朗壹古道、墾丁國家森林遊樂區步道群、尾寮山步道、石門山步道、南大武山登山步道和北大武山，從山到海，從熱帶闊葉林到寒帶針葉林，「給自己一場森呼吸」。

潘孟安稱，這7年多來，屏東種樹突破120萬棵，平地和山坡地獎勵造林更近5,000公頃，種下台灣原生樹種，還給土地更多綠蔭，屏東原住民保留地禁伐補償每年更達25,000公頃，面積佔全國40%，是各縣市第一，與部落族人共同守護山林。

森林是維持生物多樣性的重要環境，潘孟安呼籲，一定要全力守護，才能讓生態永續，「找個時間走進屏東森林吧」！