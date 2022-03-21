交通部鐵道局日前召開「斗六市區鐵路立體化」可行性研究初審第二次會議終於獲通過，雲林縣府工務處長汪令堯表示，第一次初審後，縣府前後修正7次，最艱辛的一步跨過了，後續盼交通部支持與盡速核定。

雲林縣府執行斗六市區鐵路立體化可行性研究2020年3月就送交通部鐵道局審查，一度在台鐵局卡關，有24項被要求修正，雙方去年互釋善意達成共識，去年11月臺鐵局發出同意函。

交通部鐵道局日前再舉行本案第二次初審會議，各部會審查意見逐漸收斂，鐵道局關切未來過程建物拆遷、用地取得作業，縣府當場允諾代辦，並配合工期充分與地方說明溝通協調。

初審會議最後通過「斗六市區鐵路立體化」可行性研究，全案修正後呈報交通部審查。

本案將除消除斗六市區7.1公里內的7個平交道，縣政府正對面不遠處將新增一個簡易車站「縣府站」，使雲林段的台鐵捷運化，方便民眾到縣府周邊10多個公務機關洽公或就醫。

斗六市區鐵路立體化案若交通部複審通過，中央將擔84％約89億元、地方負擔16％約25億元，雲林縣議會已於2019年審議通過縣府配合款，表達支持縣府爭取本案的決心。

工務處長汪令堯表示，陸續獲得台鐵局、鐵道局同意，已跨出最困難的一步，後續用地取得代辦、經濟效益等問題縣府會努力配合，懇請交通部加速本案後續各部會會審、綜合規畫及工程執行，讓雲林鄉親得到更好生活品質。

汪令堯指出，各縣市規畫鐵路高架化時，均有新增簡易車站，概念都是把鐵路捷運化，嘉義、彰化、台中、宜蘭均有；以彰化增設轉運站為例耗資逾100億元，雲林的「縣府站」籌設完成後，洽公民眾可以搭火車到縣府門前下車，不必再轉搭計程車。