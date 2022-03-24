屏東縣雖在六都之外，但在數位學習的發展上卻走在前端，縣府24日啟用「屏東數位發展中心」，進一步結合樂齡學習中心，達到老幼數位共學目標。（謝佳潾攝）

屏東縣雖在六都之外，但在數位學習的發展上卻走在前端，縣府24日啟用「屏東數位發展中心」，進一步結合樂齡學習中心，達到老幼數位共學目標。（謝佳潾攝）

屏東縣雖在六都之外，但在數位學習的發展上卻走在前端，縣府24日啟用「屏東數位發展中心」，進一步結合樂齡學習中心，達到老幼數位共學目標。（謝佳潾攝）

屏東縣雖在六都之外，但在數位學習的發展上卻走在前端，4年前全縣國中小數位建設達百分百，去年更落實班班有平板，而今縣府再進擊，24日啟用「屏東數位發展中心」，進一步結合樂齡學習中心，達到老幼數位共學目標。

「讓網路代替馬路！」屏東縣長潘孟安指出，屏東幅員遼闊，在教學上多少會因距離或區域的關係，有資源不均的狀況，縣府長年來重視這個問題並盼解決，而後發現唯有落實數位學習，才能讓學習不中斷、並達資源平衡的最佳狀態。

為此，2018年起，縣府在教育部前瞻計畫補助加上自籌經費，將縣內國民中小學的校園數位建設普及率，提升至百分百，隨後又布建設備包含75吋觸控顯示器、教學用電腦、整合式控制面板、無線投影設備等，並於2021年完成建置，同時落實「班班有平板」。

潘孟安說，除在硬體的升級外，數位教育的軟實力也不容小覷，縣府特別舉辦超過百場次的數位增能工作坊，藉此強化教師的數位教學能力，在2021年全國數位學習推動優良教學案例徵選的活動中，屏東縣數位教學教案獲獎數，成為全國之冠。

但這些都還不夠，為走出校園、走進社區，縣府還特地成立「屏東數位發展中心」，進一步結合33個鄉鎮的樂齡學習中心推動老幼數位共學，在孩子的教育領域之外，也帶領長輩體驗數位便利生活，積極弭平數位落差。

屏東數位發展中心啟用典禮上，教育部資科司司長郭伯臣也親臨現場祝賀，他說，從數據顯示，屏東不管偏鄉或都市的孩童，在善用科技的學習成效上，都有很明顯的進步，足見屏東縣在數位學習發展上，是走在全國較前端，縣府也善用資源、擴大量能，特別將數位中心提高至縣府層級，以利全面推廣。