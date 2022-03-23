4位休旅車幸運得主開心與縣長徐耀昌等人合照。（李京昇攝）

苗栗縣政府搭配「振興五倍券」方案，加碼推出「苗栗旅遊節」消費抽獎活動，把握疫情復甦期活絡在地百工百業整體發展，活動從去年10月8日起至今年2月28日，民眾參與熱絡，活動期間累計消費總額超過6億8千萬元，活動獎項透過線上直播方式分4期抽出，縣府23日在縣府廣場舉行頒獎典禮，由縣長徐耀昌及活動代言人蔡允潔送出Luxgen URX休旅車、十萬現金、Gogoro電動車等大獎，由獲獎人直接帶回家。

這次活動民眾只要在苗栗縣內登記店家單筆消費滿500元，憑發票或收據至官網登錄即可參加抽獎，獎項包含 Luxgen URX休旅車、十萬現金、Gogoro電動機車、iPhone 13、Coleman高級露營組、總統套房及住宿體驗券等總價千萬元之豐富好禮，名額共計516組，新春期間更加碼6組十萬大紅包，各項好禮皆已全數抽出。

今天縣長徐耀昌及活動代言人蔡允潔共同送出首獎Luxgen URX休旅車4部與10萬現金及Gogoro電動機車等大獎，並由幸運得主親自分享中獎的喜悅，除了現場發送出汽車、10萬現金以及電動機車等大獎，其他獎項也都會在3月31日前全數寄出，讓中獎的民眾可以盡快收到。

徐耀昌表示，感謝民眾對於本次苗栗旅遊節活動的支持，帶動了苗栗縣整體的市場活力，在此恭喜本次所有獲獎的民眾，也歡迎大家繼續來暢遊苗栗。透過這次的活動縣府持續推廣在地的觀光旅遊景點、特色美食及優質旅宿，苗栗縣內還有許多特色的旅遊體驗等待大家一起來探訪，特別是即將迎來的桐花季在苗栗各個鄉鎮都有絕美的賞桐景點，在不同的節氣都可在苗栗看到不同的景致