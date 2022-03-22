因應地震頻傳，雲林縣麥寮鄉「鴉片牆」規畫加強防震。（吳明宜提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉保有1堵百年歷史鴉片館磚牆，記錄麥寮地區早年的社會文化，2018年「鴉片牆」曾因大雨塌陷，後縣府協助整修，最近地震頻傳，地方文史工作者22日認為有必要未雨綢繆，著手規畫「鴉片牆」相關防震事宜，藉以永續保存文化景點。

清朝年間麥寮鄉新虎尾溪形成1處碼頭，與大陸商業往來興盛，熱鬧繁榮店家林立，主要買賣小麥，碼頭有許多置放小麥的寮舍，因此名為「麥寮」，日據時代鄉內1戶大家族的磚屋改為鴉片館，後因土地重劃遭拆除，目前僅保留1堵磚牆，地方稱為「鴉片牆」。

麥寮文史工作者吳明宜表示，「鴉片牆」位於麥寮市區中山路舊市場內，已由縣府登錄為古蹟。閩式建築工法記錄早年工藝，也見證清朝至今的時代變遷，2016年在縣府、學術單位協助下展開維護，2018年8月雲林沿海出現強風豪雨，「鴉片牆」部分牆面崩塌，經地方爭取經費於2019年2月完成修復。

吳明宜說，最近地震頻傳，本月19日中央氣象局共觀測到7次地震，其中主震芮氏規模5.1，麥寮地區明顯搖晃，大家忙著檢查住家有無災情，事後想到「鴉片牆」不知有無受損，到場檢查後見結構完整，才鬆了一口氣，但也引發文史工作者對「鴉片牆」防震措施的關注。

吳明宜指出，「鴉片牆」因沿海地區地層下陷嚴重，牆面約有1公尺在地面下，有助於牢固性，但牆厚度僅約20公分，且牆周邊沒有其他可供支撐的結構，因此防震系數相對較低，有必要加強防震工程，將請縣府協助確保其完整性，留予後人永續傳承。