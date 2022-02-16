雲林縣麥寮鄉許厝寮漁產品直銷中心位於濁水溪出海口，原本規畫供漁民交易漁獲，但因地點偏遠閒置10餘年，雲林縣政府配合「雲林生態4角基地」計畫，與台塑企業、環保團體共同合作，計畫將直銷中心轉型為環教中心，日後民眾可以來此了解濁水溪出海口生態，發展生態休閒產業。

許厝寮漁產品直銷中心由台塑六輕出資興建，2004年啟用後，因地點偏遠等因素閒置至今已18年，去年地方生態環保團體有意配合濁水溪出海口生態創生計畫，將直銷中心活化再利用，因此請雲林縣政府、台塑企業前往現場會勘，定調規畫為環境教育中心。

雲林縣政府計畫處處長李明岳表示，直銷中心的土地屬經濟部工業局，地上物原由雲林區漁會管理，目前已歸還工業局，因此將請工業局協助。直銷中心地上物結構完整，但因閒置多年內部設備老舊毀損，未來縣府會進行整修規畫，打造多元的環境教育中心。

李明岳說，縣府目前在全縣打造生態基地，提出「雲林生態4角基地」，包括山區的草嶺石壁森林療癒基地、林內紫斑蝶與8色鳥生態基地，以及海區的口湖成龍溼地生態基地、麥寮濁水溪出海口創生基地，因此有必要將直銷中心活化為環境教育中心。

麥寮鄉麥仔簝文化協會負責人吳明宜指出，目前第4河川局正在進行「濁水溪出海口生態區創生計畫」，於出海口南岸規畫1400多公頃生態區；林務局也補助地方調查濁水溪出海口生態，加上台塑企業有意協助活化直銷中心，與地方共創雙贏，直銷中心轉型為環境教育中心指日可待。