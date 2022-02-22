雲林縣府持續透過團購、團膳、超商系統協助農友促銷，最近有6個公司或企業聯名採購雲林茂谷柑約1000箱。（周麗蘭攝）

茂谷柑的保存期比較久，今年氣候比較低溫，目前的風味會更好，色澤金黃亮麗。（周麗蘭攝）

今年冬天低溫期正逢茂谷柑成熟期，部分晚熟至今未完全採收銷售，雲林縣府持續透過團購、團膳、超商系統協助農友促銷，最近有6個公司或企業聯名採購雲林茂谷柑約1000箱。農業處長吳芳銘表示，最近天氣冷，茂谷柑不會過熟，外觀十分飽滿，正在接洽外銷管道。

吳芳銘表示，農曆過年後因送禮及祭拜等需求減少，茂谷柑的市場買氣偏低，斗六市約還有1萬2000台斤、古坑鄉70萬台斤茂谷柑，日前媒合全家超商系統上架以禮盒販售，5斤裝只要375元。

晶璽健康事業股份有限公司、瑞醫國際醫美連鎖集團、和司特股份有限公司、洪明儒律師、和展公司最近聯名採購約1000箱。

吳芳銘說，縣府透過多元方式協助農民銷售，電商、地方社團、實體店面、團膳、企業團購、營養午餐、長青食堂等，目前也正在接洽外銷管道，媒合工作會做到3月上旬。

吳芳銘表示，目前尚未採收的茂谷柑占總產量約一成，大多是小農的，希望大家努力用新台幣把它們從果樹下架，也感謝各企業及消費者發揮愛心，讓農民感到欣慰。

他說，茂谷柑的保存期比較久，今年氣候比較低溫，目前的風味更好，色澤金黃亮麗。

晶璽健康事業股份有限公司協理羅濟煉表示，農業縣非常辛苦，聽到縣府要協助農民銷售，立刻召集客戶團購，希望趕快把農民辛苦的果實送出去，做下一期種植的準備。

副縣長謝淑亞說，茂谷柑雖然年節已過仍有黃金甜酸比例，新鮮在地又優質，希望民眾踴躍選購。