雲林縣是全台唯一尚未編修縣志的縣分，縣府委託甫自中央大學歷史學研究所退休的雲林子弟吳學明教授擔任《雲林縣志》總編纂，預計將以5年時間2022年至2026年完成編纂出版。

雲林縣長張麗善表示，土庫鎮子弟的吳學明教授本著對故鄉的責任感，經過縣府數次拜會懇談，同意接下籌組縣志纂修的百年大業工作，這也將是台灣各縣市志的最後一塊拼圖。

張麗善說，她對縣志編纂的期待是能喚起雲林人的共同歷史記憶與文化自信，帶動各鄉鎮市公所積極為保存地方歷史記憶而努力。

吳學明表示，雲林縣志規畫共9志，包含沿革志、地理志、政事志、經濟志、社會志、教育志、宗教志、文化志、人物志，分門別類詳實記載雲林縣的政治、經濟、社會、文化的發展實況。

他表示，雲林縣志的纂修將委由學者專家以嚴謹的學術規範，廣泛蒐集官方檔案與文獻，並從事田野調查做為撰寫的素材；希望能為雲林撰寫一部具有地方特色與情感的志書，也希望鄉親踴躍提供在地文書、地方掌故、老照片等資料，一起完成縣志纂修大事。