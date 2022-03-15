兩岸「小三通」客運航線因新冠肺炎疫情已停航逾2年，縣府復航演練讓水頭碼頭再現旅客人潮。（李金生攝）

兩岸「小三通」客運航線因新冠肺炎疫情已停航逾2年，縣府復航演練讓水頭碼頭再現旅客人潮。（李金生攝）

金門水頭碼頭演練「小三通」復航，防疫作業是重點項目。（李金生攝）

金門水頭碼頭演練「小三通」復航，防疫作業是重點項目。圖為旅客唾液檢查。（李金生攝）

縣府希望透過演練完善旅客入境作業，做到防疫滴水不漏。（李金生攝）

縣府期待透過此次實兵演練，對日後小三通專案或常態性復航時，讓旅客入境通關、查驗、採檢等工作更加順利。（李金生攝）

縣府也演練突發狀況因應作業。過程十分逼真。（李金生攝）

縣府觀光處邀集水頭碼頭CIQS各單位參與沙盤推演。（李金生攝）

楊鎮浯縣長呼籲中央各部會盡快推動逐步復航事宜，解決金門鄉親民生和經濟需求，也讓兩岸關係春暖花開的那一天早日來到。（李金生攝）

兩岸「小三通」客運航線因新冠肺炎疫情已停航逾2年，金門縣政府密切觀察疫情變化，積極推動復航籌備工作，今天下午在水頭碼頭進行復航演練，縣長楊鎮浯全程坐鎮指揮，強調縣府已做好充足準備，呼籲中央各部會盡快推動逐步復航事宜，解決金門鄉親民生和經濟需求，也讓兩岸關係春暖花開的那一天早日來到。

楊鎮浯表示，縣府密切關注大陸地區疫情發展，採取不躁進的方式，分階段、有順序推動「小三通」復航，初期規畫以金門籍鄉親優先，限制每趟次旅客人數及採取每14天一趟航班的方式（依CDC公布指引滾動檢討），做到讓疫病可防、可控的目標，時也希望透過演練完善旅客入境作業，務求防疫滴水不漏，請鄉親放心。

楊鎮浯日前接受媒體訪問時也表示，縣府正積極爭取小三通「清明專案」，基於人道關懷與有限往來2大條件，於2月23日將「小三通復航方案」正式函送陸委會納入政策評估，目前仍在等待好消息來到。

縣府為做好復航準備，今天下午3時30分在水頭碼頭進行旅客通關及防疫作業演練，由縣府觀光處邀集水頭碼頭CIQS各單位參與沙盤推演，包括2日內核酸檢測陰性證明與護照查驗、進行咽喉唾液取樣與體溫量測、領取快篩試劑，以及搭乘指定防疫車輛至防疫旅館進行為期10日之居家檢疫。

同時也演練各項突發狀況，包括一、旅客未持有我國手機SIM卡，由中華電信人員協助販售SIM卡，以利居檢聯絡作業。 二、 旅客出現發燒症狀，至健康評估室再次確認體溫，如體溫仍過高，通報港消協助載送至衛生福利部金門醫院辦理PCR檢測。 三、 民眾因疾病或受傷無法進行深喉唾液快篩，通報消防局指派救護車到場，載送至金門醫院辦理PCR檢測。 四、 入住防疫旅館後PCR檢測或快篩出現陽性反應，通報消防單位載送至金門醫院就診。

縣府期待透過此次實兵演練，對日後小三通專案或常態性復航時，讓旅客入境通關、查驗、採檢等工作更加順利，以有效降低疫情傳染風險，讓兩岸居民可以安全往來，恢復正常有序交流。