台中市長盧秀燕強調自己是「開工市長」，今年以來幾波民調獲市民高滿意度、高支持度。（盧金足攝）

國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，台中市長盧秀燕以一步一腳印的政績，讓選民很有感。（盧金足攝）

年底選舉戰鼓頻催，國民黨台中市黨部21日上架「守護台中市，幸福進行式」新看板，主打溫馨牌與建設口碑，市黨部主委林敏霖表示，今年以來幾波台中市長民調，市長盧秀燕均獲市民高滿意度、高支持度，將盧秀燕施政成績串連黨籍議員作為共同政績，持續深耕基層，年底打贏選戰。

林敏霖指出，盧秀燕多項民調都比對手高近2成以上，「守護台中市，幸福進行式」為第一波宣傳主題，也將作為黨籍議員的共同政績，證明國民黨執政，台中市繁榮永續發展值得市民信賴保證。

國民黨台中市黨部發言人涂力旋強調，選擇「守護台中市，幸福進行式」作為國民黨台中市第一波共同宣傳文宣，盧秀燕執政三年多以來，逐步落實「恢復老人健保補助」、「生育補助加碼倍增」、「準公共托育三倍增」、「投資台中金額破兆」的亮眼成績。

在新冠肺炎疫情的侵襲下，台中在市政團隊與國民黨議員的共同努力下，疫情相較和緩，台中在多次媒體調查中，名列「最幸福城市第一名」。

涂力旋強調，盧秀燕與國民黨籍議員努力守護台中，鄉親有目共睹，從今年以來好幾波台中市長民調，盧秀燕獲市民高滿意度、高支持度，將更努力協助爭取市民鄉親的信賴。

林敏霖指出，國民黨議員滿意度都在各自選區名列前茅，證明國民黨議員確實是來自基層，為基層發聲，為基層打拚，獲基層認同，今年國民黨在2022五合一選舉中，盧秀燕以一步一腳印的政績，讓選民很有感。