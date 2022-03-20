文化局長林榮森表示，該建築為日式雨淋板蓋、黑色甕根瓦、外觀及牆堵都保存完整，經評議後公告為歷史建築，未來將做為林業文化展場。（吳建輝攝）

草鞋墩雅舍也是草屯地區極少保存完整的日式建築，呈現日式特殊建築技術與文化，縣府及林務局將保存修護維護，成為草屯新興文化地標。（吳建輝攝）

草鞋墩雅舍因林務局未繼續使用作為員工宿舍，原計畫拆屋還地於縣府，但文化局評估認為應保留，因此進行評估審議。（吳建輝攝）

位在草屯鎮中正路上的「草鞋墩雅舍」，是日治時期所建，至今已有80多年歷史，過去也曾做為行政農委會林務局員工宿舍，南投縣政府近日依文資法公告其為歷史建築，文化局長林榮森表示，該建築為日式雨淋板蓋、黑色甕根瓦、外觀及牆堵都保存完整，經評議後公告為歷史建築，未來將做為林業文化展場。

草鞋墩雅舍坐落在國立台灣工藝研究發展中心對面轉角空地旁，2018年經文化局現勘認定具有文化資產價值，因此啟動相關文資審議，草鞋墩雅舍也是草屯地區極少保存完整的日式建築，呈現日式特殊建築技術與文化，縣府及林務局將保存修護維護，成為草屯新興文化地標。

文化局長林榮森表示，每個歷史建築都見證都市的發展與乘載靈魂，蘊藏前人的文化歷史與對生活的感動，過去南投已經登陸17個古蹟、44個歷史建築，盡力來守護南投珍貴的歷史記憶，草鞋墩雅舍因林務局未繼續使用作為員工宿舍，原計畫拆屋還地於縣府，但文化局評估認為應保留，因此進行評估審議。

林榮森說，依文資法公有建物於50年者，在處分前應由主管機關進行文化資產價值評估，經努力2020年5月第一屆本縣有形文化資產審議會第五次會議決議通過為歷史建築，並於15日公告，未來管理單位林務局，將作為林業文化展示場地。