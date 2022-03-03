宜蘭市南橋里的宜蘭大學城南校區有6座二戰時期機堡，是日據時代作為神風特攻隊掩體，今天（3日）宜蘭市公所與仰山文教基金會，在宜蘭大學、國有財產署的見證下各認養1座機堡，盼能讓透過公部門與民間的力量，活化歷史建築。

宜蘭史學者張文義說，宜蘭以前有南機場、北機場、西機場，以南機場為主要機場，二戰時日本人擔心美軍登陸台灣，遂從北台灣徵調上千名民工，給台灣基地化，在各地設置戰壕、碉堡等設施，南機場不到10個月就完成，為了保護飛機也蓋機堡作為掩體。

仰山文教基金會祕書長陳鑫益表示，對於機堡的保存仰山有彙整公民的意見，會透過讓公民來參與的方式來活化機堡，以此作為活化的依據。宜蘭市長江聰淵表示，宜蘭市擁有多座的機堡，可以成為最佳的現地歷史教材，在維持歷史建築的文資價值下，保存歷史建築的原始風貌為前提，進一步作為宜蘭地區二戰軍事設施及故事的展示、討論、分享場所。

宜蘭大學主秘陳谷劦表示，宜大城南校區有6座機堡，二戰機堡群有很高的歷史價值與意義，盼能對機堡做整體規畫與修復。國有財產署北區分署宜蘭辦事處主任曾健銘表示，希望透過文資的保存讓人了解歷史的沿革，也希望現有的古蹟、歷史建築經過維護管理，再來以活化串聯。