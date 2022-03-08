宜蘭市聚德家豐味鍋物一名行政人員（案20395）上月確診，今天（8日）宜蘭縣新增2例確診，案21035、案21036是案20395的母親與哥哥，宜蘭縣衛生局表示，境外移入的案20089與案20395基因定序一致，案20395因送餐給20089而染疫，推測20395探望案21035後染疫，才發生這起家庭群聚事件。

今天宜蘭縣新增的案21035、案21036，是一對母子，與先前確診、年約50多歲的女性案20395是非同住的家人，案20089是50多歲的女性，她在2月10日入境，選擇春節檢疫專案C方案，有7天在家居家檢疫，2月18日回宜蘭居檢，19日因探病PCR陽性確診。

案20395是案20089的姊姊，在居檢期間送餐染疫，案20395曾探視2／22母親案21035，宜蘭縣衛生局因此推測其母親與哥哥案21036染疫，案21035、案21036先前已匡列居家隔離，因此無縣內足跡。案20395是聚德家豐味鍋物的行政人員，先前該案曾與店內的備料人員（案20486）討論業務，因而導致備料人員染疫。