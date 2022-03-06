宜蘭縣壯圍鄉復興村的蓮池精舍，主祀佛教觀世音菩薩，最近成立蓮池精舍同安協會，為了今年中遷移新道場，6日出動兩百多名信徒，前往台南新營太子宮進香祈福，祈求國泰民安，俄烏兩國戰爭能盡快平息。

住持林淑芬表示，近年來，蓮池精舍因為香火鼎盛、信徒擴增，已決定年中遷移新道場，這次精舍到新營太子宮請示中壇元帥，迎回金吒大太子、木吒二太子、哪吒三太子，一起回到宜蘭蓮池精舍，途中還向竹普天宮、松柏嶺受天宮、竹山紫南宮、跟南鯤鯓代天府等宮廟進香。

此外，宜蘭壯圍同安廟元帥會長還建議林淑芬出動陣頭及神轎，熱鬧迎接三太子回道場安座，藝人王中皇也特別前來參加，太子宮主委許清標也親自接待，一起保佑地方風調雨順、五穀豐收。

其實年前，蓮池精舍師尊就已知道世界會發生戰爭，指示林淑芬要在台灣環島一周，經常到各地跟廟宇結緣，帶著信眾一路參拜祈福，做好佛法修行的功課，希望帶來無限祥和的力量；蓮池精舍每天還有三個時段，舉行線上共修，將修法功德用網路方式，傳給全世界祈求幸福，戰爭停息，百姓平安！