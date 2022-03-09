中國作為純電動汽車（EV）的出口國正在提高存在感。2021年的出口量增至上年的約3倍，達到約50萬輛，超過德國和美國，躍居世界首位。

從中國的純電動汽車來看，隨著車載電池等產業的集聚，提高成本競爭力的新興企業正在歐洲和東南亞擴大銷售。而從全球的純電動汽車的產量來看，中國也佔到6成，繼數位產品之後，在純電動汽車領域也逐漸成為「世界工廠」。

日經中文網報導，據中國海關總署統計，2021年中國的純電動汽車出口量（僅乘用車）增至2.6倍，達到49萬9,573輛。另據德國汽車工業協會（VDA）和日本貿易振興機構等統計，德國為增至2倍的約23萬輛，美國減少3成約11萬輛，而日本為增長24％的2萬7,400輛。中國明顯甩開第2位德國以下的國家。

中國純電動汽車出口增長明顯的是對歐洲出口，達到23萬輛，增至上年的5倍，在中國純電動汽車的整體出口中，歐洲的佔比達到約5成。其中，對比利時（8.7萬輛）和英國（5萬輛）出口量較大。

歐盟（EU）提出了到2035年禁止混合動力車和汽油車等新車銷售的方針。有分析認為，在整體出口中，十多萬輛為美國特斯拉上海工廠的供貨。

數據的背後是純電動汽車產業在中國的聚集。從屬於核心零部件的車載電池來看，從正極材料等原材料的採購到組裝，均在當地實現一條龍生產。中資純電動汽車零部件廠商表示，在中國，由於採購的高效化等原因，與其他地區相比，生產成本僅為約一半。

另外，產量也持續增加。日本經濟新聞根據英國調查公司LMC Automotive的數據等進行推算的結果顯示，2021年全球純電動汽車產量為399萬輛。其中中國增至2.2倍，達到229萬輛，佔到整體的57.4％。歐洲佔22％，美國佔12％。而日本僅為0.9％。