瑞典撐竿跳好手杜普蘭提斯(Armand Duplantis)有「飛人」、「鳥人」稱號，年僅22歲的他完全是此項目的天才，最近他於3月7日世界室內田徑巡迴賽跳出6公尺19佳績，再次突破自己先前創造的世界紀錄，將撐竿跳天花板拉到更高的境界，未來恐怕難有人能繼續突破！

Sweden's Armand Duplantis broke the world record in pole vault with Yeat playing in the background pic.twitter.com/N0AHyYdqBK — Daily Loud (@dailyloudclips) March 8, 2022

3月7日杜普蘭提斯參加塞爾維亞站比賽，首跳繳出5公尺16就已確定拿下金牌，但他怎麼可能以此為滿足，繼續在5公尺85、6公尺高度上挑戰成功，接著他選擇力拼自己的紀錄，最後奮力一跳雖然微微碰到橫竿，但沒有讓竿子掉下，也確定締造6公尺19的新世界紀錄。

而對他自己來說非常驚險，因為上次他在格拉斯哥站的成績是6公尺18，這次只要不小心失誤，恐怕就會錯失破紀錄機會，不過他還是成功達到極限，相當令人讚嘆，至於上上個紀錄是誰保持的？不用懷疑還是他！杜普蘭提斯在2020年波蘭托倫站跳出6公尺17成績！

杜普蘭提斯出生於美國路易斯安那州，同時擁有美國國籍，身高181公分體重79公斤，身形相當完美，2015年開始代表瑞典國家隊出賽，曾拿下世界青少年田徑錦標賽、歐洲U20田徑錦標賽、世界U20田徑錦標賽、歐洲田徑錦標賽、東京奧運金牌。而在室外他的最高紀錄是6公尺15，也非常驚人！