今天在北京冬季奧運場上又傳來驚人成績，華裔美籍滑冰選手陳巍大顯身手，打破日本名將「花滑王子」羽生結弦的世界紀錄，在花式滑冰男子個人短曲項目拿到113.97高分，在賽前陳巍就被看作是羽生結弦頭號強敵，而他的表現完全符合外界期待。

陳巍在2018、2019、2021年連續拿下世錦賽金牌，可惜上屆平昌冬奧短曲項目僅拿82.27分，雖然在長曲項目回神，仍以第5名作收無緣獎牌，本屆北京冬奧他可說是捲土重來，除奪金以外還要阻擋羽生結弦的冬奧連霸偉業，沒想到他直接用完美表現打破對方所創的世界紀錄。

陳巍今天選用知名歌劇《波希米亞人》為表演曲目，使出拿手的四周跳，最後單靠技術分就獲得65.98分，總分則拿到113.97分，打破羽生結弦2020年南韓四大洲花式滑冰錦標賽111.82分世界紀錄，成為新任紀錄保持人，以龍頭之姿闖進長曲決賽。

陳巍今年才22歲，出身於美國猶他州鹽湖城，除了蟬聯三屆世錦賽金牌，還獲得2017年度四大洲錦標賽冠軍、2017年到2022年連六屆全美冠軍，是目前唯一在國際花滑聯盟公認的正式國際比賽上成功完成5種四周跳的選手，被譽為 「四周跳之王」 ，實力相當可怕！