瑞典比價公司PriceRunner周一指出，將控告Alphabet擁有的谷歌(Google)，求償21億歐元(約24億美元)。

PriceRunner執行長Mikael Lindahl說，谷歌仍然在很大程度上在對市場進行濫用，基本上沒有改變。PriceRunner在瑞典提起的訴訟，旨在要求谷歌賠償該公司自2008年來在英國，以及2013年來在瑞典和丹麥的利潤損失。

谷歌發言人對此表示，公司在2017年對購物廣告做出改變，進行得很成功；PriceRunner選擇不使用谷歌的購物廣告，因此沒有取得像其它公司一樣的成功。

谷歌在2017年遭到歐盟24.2億歐元的罰款。歐盟認為使用谷歌的比價購物服務，谷歌讓自家的購物服務擁有比歐洲其它競爭對手有更多的優勢。谷歌對此提出上訴，並在去年11月以敗訴收場。

Lindahl說，PriceRunner準備要對抗數年，並已獲得千萬歐元的外部融資，準備好在不獲勝情形之下的對應措施。

歐盟在2017年的罰款，認為谷歌扭曲了購物搜尋結果，有利於自家的購物服務，系統性地出現凸顯和偏袒一方的搜尋結果。

瑞典金融科技公司Klarna在去年11月同意以10.6億瑞典克朗(約1.24億美元)，從瑞典投資公司Creades手中買下PriceRunner。