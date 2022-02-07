北京冬季奧運開幕才4天，多國選手抱怨一堆，一名波蘭選手抱怨隔離問題讓她哭到眼淚都乾了，瑞典代表團抱怨氣溫太低，讓選手表現失常。

英國《衛報》（The Guardian）報導，波蘭短道速滑選手瑪莉謝夫斯卡（Natalia Maliszewska）因為新冠隔離措施，被迫錯過5日的500公尺短道速滑競賽，她說在確診新冠肺炎後，她在北京的隔離設施面臨恐懼及不確定性。

波蘭短道速滑選手瑪莉謝夫斯卡（Natalia Maliszewska）的新冠病毒檢測時陰時陽，錯過5日北京冬奧的500公尺短道速滑競賽。

她說過去一周一直活在恐懼及情緒轉換之中，「我哭到沒有眼淚為止，身邊的人及我自己都很擔心。」

報導指出，被隔離的選手如果症狀消失、且連續24小時的2次新冠病毒檢測呈現陰性就能離開隔離設施，原本瑪莉謝夫斯卡可以返回選手村，不過後來又被告知有錯誤。

據「歐洲體育台」（Eurosport）報導，瑪莉謝夫斯卡於1月30日確診新冠肺炎，原本已確定不能參賽，不過就在5日500公尺短道速滑資格賽登場前幾小時的半夜3點，她臨時被放出隔離設施、返回選手村準備參賽，當日賽事開始前幾小時整起事件卻又大翻轉，瑪莉謝夫斯卡的病毒檢測又呈現陽性，因此又不能參賽。

瑪莉謝夫斯卡在推特發文說自己「震驚」到不知該說什麼，她形容當晚相當「恐怖」，自己必須穿戴完整入睡，深怕臨時又被人帶回去隔離。她說再也不相信任何病毒檢測結果，整起事件對她來說就是個「大笑話」，「我的內心再也無法承受。」

瑞典代表團則抱怨氣溫太低，要求滑雪賽事提前舉行。根據國際滑雪總會（International Ski Federation）規定，當氣溫低於攝氏零下20度時，相關賽事必須暫停舉行。

瑞典女將卡森（Frida Karlsson）5日參與在張家口山上舉行的越野滑雪女子雙追逐賽（Skiathlon）賽事時，冷到直發抖、差點倒地，當時氣溫為攝氏零下13度，不過當天有寒風吹來，因此體感溫度更低。

瑞典女將卡森（Frida Karlsson）賽後受訪。

這起事件讓瑞典代表團要求8日登場的衝刺賽（sprint）提前舉行，瑞典代表團指出，下午4點舉行越野滑雪女子雙追逐賽時的寒冷已經「完全擊垮」卡森，衝刺賽舉行時間更晚將不是好事。

芬蘭代表團則認為冰球選手安蒂拉（Marko Anttila）被無故隔離。（資料照／路透社）

此外，芬蘭代表團則認為冰球選手安蒂拉（Marko Anttila）被無故隔離。路透社報導，安蒂拉確診新冠肺炎後至今已隔離18天，隊醫說他已不具傳染性但仍繼續被隔離，芬蘭冰球隊總教練賈羅能（Jukka Jalonen）也說安蒂拉已完全康復，並且準備好解隔離。

他批評奧會主辦方不尊重人權，指出安蒂拉隔離期間沒有獲得好的食物，承受巨大的精神壓力。

德國團隊則抱怨高山滑雪的滑降賽事上主辦方沒有提供熱食，只有一些薯片、堅果及巧克力。