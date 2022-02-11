在本屆北京冬奧中華隊只有4名選手出戰，雖然他們的奪牌機會不大，仍奮力在場上拚搏，為國爭光。前幾天年僅19歲的滑雪女將李玟儀剛結束高山滑雪項目，成功完成兩趟比賽，排名第50，而在首趟賽事她一度失誤摔倒未過旗門，但卻努力爬回位置繼續往前，此舉讓外媒看見並給予極大讚賞！
李玟儀首趟比賽可能有點緊張，失控滑出旗門外，但她並未放棄，在難以行走的雪地小坡道上一步步往上爬回比賽位置，而這一幕被外媒《Eurosport》看見，他們擷取了其中片段放到臉書和推特上，並寫說：「這就是奧運精神！台灣李玟儀選手拒絕放棄，這讓她能參加第二趟賽事！」
李玟儀雖然最後沒有拿下好成績，但仍成功滑完兩趟，在高山滑雪的比賽過程中，選手必須通過所有旗門抵達終點，成績才能列入計算，得以前進下一輪，而本屆冬奧一共有88人參賽，僅50人順利完賽，可見李玟儀的表現仍相當值得鼓勵，加上她不服輸的拚戰精神，再次讓世界看到了台灣！
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