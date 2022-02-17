前副總統呂秀蓮今接受資深媒體人黃光芹網路節目專訪，談到兩岸關係，呂秀蓮認為，蔡總統除了依附美國，兩岸政策沒有新的主張。

呂秀蓮還強調，她從來不講好話，但講真話，因為經歷過知道是非對錯，民進黨今天只叫人抗中，有叫人保台？自己有沒有保台？被問到台灣言論真的自由嗎？她說，如果真自由，很多媒體不會收到指令不准她上節目，御用媒體太多了，以前他們最痛恨國民黨御用媒體太多，現在綠營御用媒體也不少，要不要檢討？台灣人民都是老師，不要低估老百姓能力，現在有些媒體是墮落了，以前是支持民進黨是來監督國民黨，但現在是在寵壞民進黨，「你們應該拿出勇氣，為人民監督政府，國民黨時代我們最痛恨就是御用媒體，台灣若演變到真話不能講，台灣就不可愛了。」

至於俄烏戰爭，外交部長吳釗燮之前受訪提到，「就要看中國是否犯台」一說是否失言？呂秀蓮認為，「我不知道他是否失言」，但就是奉令講話，中國是要打台灣，但是前提是和統無望時才會。

她認為，中國一定會處理台灣問題，年輕朋友要覺悟，有生之年一定會面對中國當面處理台灣問題，但是我們不需要武統，希望和統，但是和統需要智慧，所以現在中國有一些專家提出要智統，「所以我們機會來了」。

她也說明，現在出現了武統跟和統，還有智統，統可以解釋為統一或統合，扁李時代都同意統合，她主張「可以統合不要統一」，如何與中國和平相處，大家用統合取代統一，用一個中華取代一個中國，大家都要面子也要生存。

呂秀蓮也說，她要拆穿一些煙霧，開口閉口長期罵中國、罵中共，這是長期以來綠營的特性，但是五十年前罵中國、中共，跟現在面對的中國跟中共是完全兩回事。

她認為，現在要為下一代著想，年輕一代不能腦袋空空，只是父母支持誰自己就支持，或是現在盲目的大家民調都是維持現狀，但沒有現狀可以維持，地球每天都在動，局勢都在改，台灣要拿出自己的立場；所以她今天要推和平台灣年，希望今年可以召開民間國是會議，由人民以和平方式形成2022年台灣新共識。

她說，北京一直用九二共識取代台灣方案，但蔡總統除了依附美國，兩岸政策沒有新的主張，以前他們還會對兩岸問題召開很多會議，聽聽很多專家學者不同的意見，現在民進黨幾時對兩岸問題有近一步討論，都是上面說什麼就跟著做什麼，腦袋不要了，只有耳朵，最大危機也是最好機會，因為大家覺得戰爭不好玩，越大國家越不敢打仗，所以給台灣喘息機會，她希望給大家三年時間。

她說，愛台灣愛自己的人要用腦子來想，要用智慧及慈悲來處理台灣問題，台灣跟中國的關係只有善惡兩個結果，如果要得到善的結果，現在就要開始用更多智慧超前部署，不要再受統獨約束，幾十年吵下來無濟於事。

她說，希望返台的人真正來參加保台，希望保台的人用智慧提出如何保台，要先投資和平才能預防戰爭，俄國不會打烏克蘭，內行的人都看得出來，虛張聲勢，不要靠近就好，台灣是柔性國力的燈塔，可以在東亞與日本韓國結合成金三角，這三個國家好好團結。

她也表示，修憲要根本，若只是降低投票年齡沒有意義，剛剛主張開民間國是會議，有譜後大家來制定新憲法。