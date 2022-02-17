行政院會今通過國安法、兩岸關係條例修正案，增訂國家核心關鍵技術經濟間諜罪。對此，民進黨立院黨團今天表示，中國經濟間諜遭全世界圍堵，此次修法，除要避免護國神山受威脅，也要增進國際對台的信任，向國際保證有心處理中國經濟間諜，如果技術不斷被偷，日本、美國大廠也不敢跟台灣在產業鏈進行分工。

為加強防止中國等境外勢力對國家核心關鍵技術營業秘密的侵害，並加強相關業務人員的赴中審查等情形，行政院會今天通過「國家安全法」修正草案，及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案，草案將送立法院審議。

此次草案內容，增訂國家核心關鍵技術經濟間諜罪，最高處12年徒刑、併科新台幣1億元罰金；並增訂國家核心關鍵技術營業秘密的域外使用罪，最高處10年有期徒刑、併科5000萬元罰金。

民進黨立院黨團書記長陳歐珀表示，此次主要是透過《國家安全法》、「兩岸人民關係條例」的修正，保護國家核心關鍵技術，重懲不法經濟間諜，嚴管受政府委託補助的核心技術人員未報准赴中國，並嚴管中資企業繞道來台、借人頭登記。一旦涉有不法，就以國安案件專業審理，速審速結，以維護國家安全。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨對於此次修法的態度，是認為不必要徒增挑釁。問題是中國的經濟間諜，目前正被全世界圍堵，台灣修法圍堵經濟間諜，預料能增進國際對台灣的信任。他說，如果技術被偷，國際上包含日本、美國大廠應該也不敢跟台灣合作，不相信產業鏈的分工。

對於為何防堵經濟間諜，需修訂《兩岸人民關係條例》？鄭運鵬表示，對台灣而言，只有對中國訂有兩岸關係條例與相關的限制項目，但很多商業行為，在兩岸關係條例是被排除的；因此，實務上只有中國在台灣必須繞道第三國，或找人頭隱匿資金來源，這是非常特殊的情況，因此有必要從嚴審查，修法將漏洞補起來。。

鄭運鵬強調，中國在其他國家竊取技術，主要是想增進中國本身的經濟實力；但竊取台灣技術，則是在政治、經濟之外，企圖多一層削弱國力的效果。他說，台灣對中國有特殊待遇，這從《憲法》與《兩岸人民關係條例》的設置就可看出，但現在中國正加速對台灣竊取技術，可能讓護國神山受到威脅，修法也是為了提升對台灣企業的保障。