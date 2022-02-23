俄烏局勢升高，歐美各國陸續祭出制裁。據了解，台灣也研擬參與國際間對俄羅斯的制裁。由於台灣在資通訊及半導體等科技產品在全球占有一席之地，今天在國安高層會議中也討論到可能的制裁措施，將由行政院和經濟部等相關部門進一步盤點制裁品項，配合歐美各國行動。

烏克蘭局勢升高，拜登政府已界定俄羅斯的行動是「入侵」，第一波制裁行動以金融為主，對俄羅斯國有開發銀行（VEB）與軍方銀行2大金融機構全面封鎖，並切斷俄羅斯政府與西方金融體系的聯繫。英國和歐盟也陸續祭出金融交易和能源供應等制裁措施。

總統府發言人張惇涵表示，作為國際社會一員，台灣願意參與各項有助於和平解決爭端的努力。

據了解，未來俄烏局勢若進一步惡化，歐美日各國第二波可能在半導體和資通訊技術對俄羅斯實施一系列制裁，台灣在半導體等全球供應鏈近年已占有關鍵性地方，基於與美日的戰略合作，屆時將會各國採取一致性行動。

今天在國安高層會議中，蔡英文總統也要求相關部門，針對可能的制裁品項進行盤點。據了解，未來可能禁止銷往俄國產品，將配合歐美各國的作法，以半導體和資通訊等等高科技產品為主。