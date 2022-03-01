俄烏戰爭對兩岸是否將造成影響，行政院長蘇貞昌今天表示，台灣的地緣政治、地理環境及在世界產業鏈的重要地位，跟烏克蘭不能相擬，外界一直把烏克蘭比擬為台灣，這是不倫不類。對於日本前首相安倍晉三說，俄烏戰爭預告中國大陸如何對付台灣，蘇貞昌回應，過去他說過，哪怕只剩一支掃帚，我都跟你對抗，只要台灣展現團結不容侵略的決心，全世界都會幫忙。

行政院長蘇貞昌今率閣員赴立法院進行俄烏戰爭專案報告並備質詢。國民黨立委曾銘宗質詢時指出，日本前首相安倍晉三說，俄烏戰爭預告了中國大陸將如何對付台灣，讓外界很關注蔡政府是如何看待此事對兩岸關係的影響。

蘇貞昌表示，外界一直把烏克蘭比擬為台灣，其實這是不倫不類，因為台灣的地緣政治、地理環境及世界產業鏈扮演重要地位，跟烏克蘭的情勢不能相擬。但希望大家都記取到，任何一國只要破壞和平、意圖侵略，用武力遂行意志，都會受到全世界的譴責，所以這次不僅教宗出來譴責俄羅斯，連瑞士都放棄中立支持烏克蘭，可見全球的普世價值已經不容獨裁者妄為。

蘇貞昌進一步說，「你看阿富汗總統一下子就崩潰跑掉」，但烏克蘭人團結抵抗侵略國，有79歲的老阿嬤拿木槍防衛、老爺爺進入軍營報到，連美女皇后都穿上軍裝，讓世界感動，這也是全世界幫忙烏克蘭的原因所在，讓很多國家把飛彈送往烏克蘭，「這就是我過去說的，哪怕剩一支掃帚，我都跟你對抗。」只要我們展現團結不容侵略的決心，全世界都會來幫忙。

蘇貞昌說，全世界都正在譴責俄羅斯，並提出經濟制裁手段，讓俄羅斯股市崩跌，人民去ATM搶領錢，如果情勢繼續下去，可以看到世界的良善力量會發揮作用，也足以做中國的警惕。

對於川普表示，烏克蘭出事，下一個就是台灣，蘇貞昌表示，如果當初依照俄羅斯預期，一出兵就拿下烏克蘭，連總統也跑了，整個投降，那會鼓勵侵略者忘形，也鼓勵有惡意的人會膨脹企圖心。

蘇貞昌說，但看到現在，俄羅斯陷於尷尬處境，連國內民眾都上街反對戰爭，中國應該以此惕勵，處於各種問題之際，不要遂行武力擴張，要把資源用來照顧國民、維護區域和平，才是世界普世價值。