行政院長蘇貞昌今（29）日赴立法院報告、備詢，藍營台北市議員擬參選人詹為元在臉書秀出蘇貞昌的報告內容，說蘇貞昌懇請委員督導、鞭策，但國民黨立委蔣萬安進行監督時，蘇貞昌卻跳針講人家祖父，狂酸「你是人格分裂膩？」

蘇貞昌今日前往立院針對303興達電廠事故造成全台大停電進行專案報告並備質詢，報告內容指出台電業務龐大，總配電線路長達近40萬公里，變壓器、開關裝置也有300萬個，難免因人為、鳥獸侵害造成事故性停電，但已從2012年的2萬1千多次降至去年的8千多次，說政府會持續嚴格地督導台電，「請各位委員持續督導、鞭策和支持」。

不過詹為元在臉書表示，蘇貞昌的施政報告是告訴民眾跳電都是鳥獸侵害，他自己也控制不了，且偶爾的人為失誤在所難免，「反正我們已經很努力了，你們這些死老百姓還想怎樣？」

除此之外，詹為元指出蘇貞昌在報告最後請委員們持續督導、鞭策，但蔣萬安進行監督跟鞭策時，蘇貞昌卻一直講人家祖父，讓詹為元狂酸「蘇貞昌你是人格分裂膩？你是心口不一的代名詞嗎？ 」